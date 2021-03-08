Участники акции «Вам, любимые» подарили москвичкам около 300 тысяч тюльпанов

Москва, 8 марта. Акцию «Вам, любимые», посвященную Международному женскому дню, провели в Москве. Волонтеры вручили женщинам около 300 тыс. цветов.

Мероприятие является одним из наиболее ярких и прекрасных весенних событий для волонтеров и горожан, отметила ТАСС председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. Акция проходит уже в пятый раз. Добровольцы дарят представительницам прекрасного пола на улицах Москвы тюльпаны. В этом году мероприятие проходило на 40 площадках с участием 500 волонтеров.

Праздничную атмосферу создавали музыканты проекта «Уличный артист». Они выступают при поддержке столичного продюсерского центра. Также в городе установили специальные почтовые ящики, куда все желающие могут положить подписанные открытки. Драгунова добавила, что волонтеры на фоне пандемии соскучились по масштабным акциям и выразила надежду, что скоро в городе можно будет проводить и другие крупные мероприятия.

До этого россиянок с 8 Марта поздравили послы и представители страны при международных организациях. Они обратились к женщинам на разных языках.