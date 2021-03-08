Жителей столичного региона России ожидает резкое потепление

Москва, 8 марта. Синоптики обнадежили москвичей: несмотря на сильные морозы в начале недели, в воскресенье в столицу резко придет потепление.

Сотрудники Гидрометцентра рассказали о погоде, которая ожидает жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе. Аномальные морозы сменятся резким потеплением.

Утро 9 марта выдастся морозным. Синоптики прогнозируют похолодание до -11 градусов. В ночь на среду по столице резко ударит мороз: столбики термометров в Москве опустятся до -21 градуса. В целом минусовая температура сохранится в течение всей рабочей недели и не сменится теплом до конца пятницы.

Потепление придет в столицу в субботу. Метеорологи утверждают, что температура воздуха поднимется до +2 градусов, а уже в воскресенье придет ранняя весна. Столбики термометров покажут до +7 градусов.

Предпраздничный день в столице отметился сильным снегопадом в течение всего дня. Коммунальные службы работали в усиленном режиме для ликвидации последствий выпадения большого количества осадков. В целом такая погода наблюдалась на территории всех регионов европейской части России.