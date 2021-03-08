Сотрудники нацпарка в Подмосковье выходили сбитую машиной сову

Москва, 8 марта. Серую неясыть спасли от гибели в национальном парке «Лосиный остров», который находится в Московской области. На восстановление птицы потребовался почти год.

Птичка, летевшая рядом с трассой, потеряла видимость из-за фар машины. Полет для совы закончился сильнейшим ударом в лобовое стекло. В результате необычного ДТП, которое произошло прошлым летом, неясыть по кличе Уюй получила серьезную черепно-мозговую травму и множественные переломы крыльев, сообщает пресс-служба зверинца.

Из-за происшествия сова не смогла жить на воле, так как травмы для птицы оказались серьезными. Ветврачи дали установку поселить ее в вольер экоцентра. Птице не придется скучать, так как у нее есть соседка — сова Сафо — бывшая питомица закрывшегося контактного зоопарка. По словам сотрудников нацпарка, пернатые живут дружно и не конфликтуют. Их периодически отправляют на медосмотр.

Еще одна история спасения произошла в Астраханской области. Житель города Ахтубинск подобрал раненого ястреба, чем спас жизнь беспомощной птице. Мужчина стал свидетелем драки ястреба с вороной. Хищник не рассчитал свои силы и получил сильный удар клювом, после чего остался лежать на земле.