Трехлетняя девочка наступила на оголенный провод в московском ТЦ

Москва, 8 марта. Девочка 2017 года рождения попала в больницу после того, как в одном из ТЦ наступила на оголенный провод. По факту случившегося начата прокурорская проверка.

Инцидент произошел в торговом центре "Европолис" на проспекте Мира. Очевидцы произошедшего с возмущением рассказали, что оголенные провода торчали на проходе. Опасное место никак не огородили, а руководство центра не позаботилось о безопасности посетителей, которых в выходной день в ТЦ было достаточно много.

В прокуратуре Москвы отреагировали на случившееся. Сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также о безопасности услуг, оказываемых посетителям.