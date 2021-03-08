Метеозависимых москвичей предупредили о резком росте атмосферного давления

Москва, 8 марта. Специалисты прогнозируют резкий скачок атмосферного давления в Москве, которое начнет подниматься после недавнего падения на 15 мм рт. ст.

К утру 9 марта показатели атмосферного давления в столице вернутся к нормальным, рассказали синоптики. Скачок за сутки должен опять составить не менее 15 мм. При этом интенсивный рост сохранится и на следующий день после праздников.

«Такая значительная амплитуда колебаний атмосферного давления негативно сказывается на самочувствии значительной группы метеозависимых людей, учитывая длинный и довольно тяжелый зимний период, когда защитные и адаптационные механизмы организма почти на пределе», — сообщается на портале «Метеоновости».

Кроме того, давление к середине недели окажется под влиянием холодного, арктического антициклона. В связи с этим отклонение от нормы в столичном регионе увеличится примерно на 12-15 пунктов.

Накануне в Москве атмосферное давление упало ниже 730 мм рт. ст. Такое явление называется «барическое дно», и неприятно оно не только для метеозависимых людей, но и для здоровых граждан.