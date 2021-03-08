Стали известны подробности в деле об убийстве пятилетнего мальчика в Москве

Москва, 8 марта. Медики, осмотревшие тело пятилетнего малыша, убитого на юге столицы, обнаружили гематомы и так называемые тупые травмы, передает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Точная причина смерти пока не установлена. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Результаты проверки приобщат к материалам уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.

Трагический инцидент произошел минувшей ночью. Соседи услышали крики в квартире и вызвали полицию. Прибывшие на место оперативники обнаружили пьяного мужчину и окровавленное тело маленького мальчика.

Отец ребенка путался в показаниях, после чего он стал главным подозреваемым по этому делу. Известно, что предполагаемый убийца оказался инструктором ДПС, сообщало Федеральное агентство новостей. Расследование продолжается.