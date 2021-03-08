Памятник Есенину в Москве планируют отреставрировать в 2022 году

Москва, 8 марта. Реставрация памятника поэту Сергею Есенину в районе Кузьминки, на юго-востоке Москвы, назначена на следующий год.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы. На данный момент проект реставрации находится в Мосгорнаследии. Памятник поэту имеет статус культурного наследия регионального значения. Его открыли в 1972 году.

Специалисты в ходе реставрации вернут скульптуре исторический внешний вид. Работы являются плановыми. Ведомство направило поручение на создание проектно-сметной документации. Реставрацию проведут по заказу департамента. Работы начнутся сразу после одобрения реставрационного проекта, отметил руководитель департамента Алексей Емельянов.

До этого сообщалось, что Минкультуры РФ планирует ввести единый реестр объектов культурного наследия России. В него будут внесены сведения об исторических памятниках.