Панда Диндин из Московского зоопарка получила самодельную открытку на 8 Марта от панды Жуи

Москва, 8 марта. Панда Жуи из Московского зоопарка «вручил» цветы и самодельную открытку своей возлюбленной Диндин на Международный женский день.

Сотрудники Московского зоопарка подготовились к 8 Марта. Они украсили вольеры цветами, ягодами и фруктами. Некоторые животные получили фигурки изо льда с замороженными вкусностями внутри. Самым ярким праздник оказался для панды Диндин. Ее возлюбленный Жуи традиционно нарисовал собственной лапкой открытку и подготовил букет, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Киперы поставили цветы в ледяную вазу и добавили к подарку подушки с набивкой из ароматной соломы. Как только панда вышла в уличный вольер, сразу направилась к презенту. Сначала ее внимание привлекли подушки, а затем ваза с цветами. Открытку Диндин понюхала, но поняла, что несъедобно, и выбрала сочную грушу. Панда долгое время задумчиво жевала лакомство и «наверное, думала о Жуи», решили сотрудники зоопарка.

До этого работники зоопарка в Липецке показали снимки своих самых прекрасных и женственных животных. Первой в списке стала лама Гера.