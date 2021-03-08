Притон любителей БДСМ сгорел в Подмосковье

Москва, 8 марта. Пожар вспыхнул в квартире на улице Октябрьский в Железнодорожном. Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении не только огонь, но и приспособления для БДСМ-утех.

Соседи рассказали, что люди, находившиеся в квартире, сбежали как только пошел дым. Установлено, что возгорание началось из-за неисправной секс-игрушки, которая вспыхнула сразу после того, как ее включили. По факту случившегося проводится проверка.

Ресторан на Ильинском шоссе в Одинцове полностью сгорел во время пожара, сообщал телеканал «360». Инцидент произошел на берегу Москвы-реки. Информации о погибших или пострадавших не поступало.