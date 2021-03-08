ДТП с участием пяти машин произошло на севере Москвы

Москва, 8 марта. Серьезная авария с участием пяти автомобилей произошла на улице Дубнинская в Москве.

В результате инцидента пострадал один человек, сообщили в столичном департаменте транспорта. На месте работают городские службы. Из-за ДТП перекрыли правую полосу движения. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Двое мужчин погибли, женщина и ребенок пострадали в аварии в Краснодарском крае, сообщал телеканал «360». За рулем легковушки, спровоцировавшей столкновение, находился сотрудник транспортной полиции. В его отношении возбудили уголовное дело.