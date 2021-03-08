Главархив Москвы опубликовал исторические фотографии к празднованию 8 Марта

Москва, 8 марта. Главархив расширил виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» новой выставкой под названием «Любимые». В нее вошли исторические фотографии москвичек.

Выставка направлена на отображение того, как изменялся образ женщины со временем. Также на фотографиях демонстрируется их быт, занятия и отдых, сообщается на сайте администрации Москвы.

На одной из старейших фотографий выставки, датированной 1900 годом, изображена Маша Менкель, дочь московского предпринимателя. На фотографии запечатлена девочка в окружении любимых кукол. На другой фотографии изображена девушка из подмосковной деревни Марьино. Она держит в руках зонтик с бахромой — один из самых популярных женских аксессуаров XVIII-XIX веков.

Другие фотографии изображают сестер милосердия. Снимок датирован 1914 годом, когда началась Первая мировая война, один из крупнейших военных конфликтов в истории человечества.

На снимках советской эпохи женщины запечатлены в разных локациях. В частности на них можно увидеть, как женщины работают на стройке или укладывают асфальт. Отмечается, что на выставке представлены и современные фотографии.

Ранее сообщалось, что власти Москвы установили около 500 плакатов с поздравлениями с Международным женским днем. Кроме того, видеопоздравления транслируются на медикаэкранах домов-книжек на Новом Арбате.