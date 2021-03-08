Ракова рассказала, сохранят ли временные госпитали для пациентов с COVID-19 в Москве

Москва, 8 марта. Все временные госпитали в Москве, которые открыли для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сохранят до конца текущего года.

Больницы в столице решили сохранить до конца 2021 года, даже если не будет ни одного заболевшего. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». Все созданная временная коечная мощность показала свою эффективность в период второй волны коронавирусной инфекции.

Столичные власти на данный момент разрабатывают запасные мощности, которые будут действовать на постоянной основе. Это необходимо, если подобные эпидемиологические ситуации будут повторяться. В этом случае койки для лечения пациентов с различными заболеваниями в условиях эпидемии будут заранее готовы, объяснила Ракова.

Ранее Ракова заявила, что если бы была возможность, то она сделала вакцинацию от некоторых инфекций обязательной в России. При этом прививка от коронавируса не относится к этой категории.