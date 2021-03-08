Цены на жилье в Москве снова побили рекорд

Москва, 8 марта. Стоимость квартир в московских новостройках массового сегмента в феврале снова увеличилась, в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные «БЕСТ-Новострой».

Цены на жилье в пределах «старой» Москвы выросли на 6%. В среднем стоимость квадратного метра квартиры класса «стандарт» составляет 190,36 тысячи рублей. Средняя сумма сделки в этом сегменте равна 6,91 млн рублей. Квартиры класса «комфорт» подорожали на 5%, достигнув 220,98 тысячи рублей за «квадрат».

Российский рынок недвижимости в целом оправился от экономических последствий пандемии еще летом благодаря программе льготной ипотеки. Однако жилищные кредиты под 6,5% годовых одновременно стали драйвером роста цен на недвижимость. В прошлом году практически во всех крупных городах РФ наблюдался рост стоимости жилья.

Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев ранее на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что процесс подорожания жилой недвижимости в стране скоро прекратится. По его словам, в настоящее время объем предложения на рынке значительно сократился.