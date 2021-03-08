Мэр Москвы поздравил жительниц столицы с Международным женским днем

Москва, 8 марта. Сергей Собянин опубликовал текст поздравления с Международным женским днем на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

Столичный градоначальник поздравил жителей и гостей столицы с 8 Марта. Он отметил большую востребованность женщин в различных сферах общества.

«Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике и на госслужбе. И, конечно, невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться — это работа, которую вы всегда делаете с душой и на совесть», — сообщается в тексте поздравления.

По словам Собянина, женщины привносят в жизнь смысл, вдохновляют мужчин на благородные поступки, приносят в этот мир гармонию и доброту. Мэр пожелал им крепкого здоровья, благополучия, любви, красоты и счастья.

Ранее столичные власти украсили город плакатами с поздравлениями с Международным женским днем. Всего в Москве было размещено около 500 таких плакатов.