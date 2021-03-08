Подозреваемого в убийстве семилетнего сына москвича задержала полиция

Москва, 8 марта. Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

Жуткий инцидент произошел в многоэтажном доме на юге столицы минувшей ночью. Жильцы услышали громкие крики и вызвали полицию, полагая, что произошла драка. До прибытия оперативников соседи рискнули выйти на лестницу и увидели, что дверь в одну из квартир открыта, а в коридоре мужчина стоит рядом с окровавленным телом маленького мальчика.

По предварительным данным, подозреваемый развелся с супругой и привез сына на выходные. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался. Причины и обстоятельства инцидента выясняют следователи.

Незадолго до этого москвичка одним ударом убила сына-инвалида из-за того, что он не хотел заниматься математикой. Женщина заставляла мальчика делать уроки, но он разрыдался и ушел в другую комнату. Тогда она начала оскорблять школьника и ударила его кулаком в грудь, сообщала газета A42.RU.