Вакцину от COVID-19 в Москве получили более 700 тысяч человек

Москва, 8 марта. Инъекцию препаратом от коронавирусной инфекции в столице получили более 700 тысяч человек, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Согласно заявлению заммэра Москвы, заболевание в столице перенесли более миллиона человек. По словам Раковой, антитела к новой коронавирусной инфекции есть приблизительно у 43% жителей города. По состоянию на 8 марта вакцину получили более 700 тыс. человек.

Назальная форма препарата «Спутник V» будет двухкомпонентной, как и инъекция. Подробнее об этом ранее рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.