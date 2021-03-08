Сотрудники МЧС спасли двух грудничков и пятерых взрослых из горящего дома в Москве

Москва, 8 марта. Семерых человек вытащили из огня. Квартира загорелась на Енисейской улице в Москве, сообщает столичное управление МЧС России.

Пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже поздно ночью — горели мебель и личные вещи. Выехавшие на место спасатели быстро ликвидировали возгорание. Огнеборцы вызволили семерых человек.

Пострадавший, который находился в горящей квартире, был передан медикам. Площадь возгорания не сообщается. Специалисты выясняют причины произошедшего.

На пепелище жилого дома в Новгородской области обнаружено сгоревшее тело, сообщал ФАН. Личность мужчины не установлена. На тушение пожара привлекались две единицы спецтехники, боевые расчеты.