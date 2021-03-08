Дептранс Москвы сделал парковки бесплатными на время празднования 8 Марта

Москва, 8 марта. Жители столицы смогут бесплатно парковать свои транспортные средства в течение всего Международного женского дня. Таким образом, власти столицы сдержали данное ранее обещание.

Паркинг на улицах и парковках столицы будет бесплатным, сообщили в ведомстве. Уточняется, что это касается даже тех улиц, на которых действуют повышенные парковочные тарифы с суммой оплаты в 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Уточняется, что платными останутся парковки со шлагбаумами.

Водителям столицы также напомнили о том, что праздник не является поводом для нарушения правил, необходимо руководствоваться дорожными знаками, соблюдать ПДД и не управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Автовладельцы обязаны соблюдать правила парковки в любом случае, иначе их транспортное средство будет эвакуировано на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что власти Москвы изменят тарифы на парковку на 193 участках столичных улиц. Администрация города утверждает, что на некоторых участках дорог стоимость парковки будет снижена. В частности, такие изменения будут касаться Дербеневской набережной и Средней Переяславской улицы.