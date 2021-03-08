Около 500 праздничных плакатов разместили на улицах Москвы к 8 Марта

Москва, 8 марта. Власти столицы поздравили жительниц Москвы с Международным женским днем, разместив на улицах праздничные плакаты и транслируя видеопоздравления на цифровых билбордах.

Праздничные плакаты с поздравлениями украсили улицы столицы России в Международный женский день. Об этом сообщили представители комплекса городского хозяйства города Москвы. Всего в городе расположили около 500 плакатов.

«Яркие поздравления размещены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что кроме статичных изображений власти Москвы устроили трансляцию видеопоздравлений на цифровых билбордах. В частности трансляция проводится на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Специально к празднику преобразились и здания столицы. Архитектурно-художественная подсветка была переведена в праздничный режим, сообщили власти Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он отметил, что женщины несут в мир гармонию, красоту, нежность и безусловную материнскую любовь.