В Гидрометцентре предупредили о метели и гололедице в Москве 8 марта

Москва, 8 марта. Жителей Москвы в понедельник ожидает облачная погода, сопровождающаяся метелью и гололедицей. О таком прогнозе сообщили в Гидрометцентре России.

Специалисты предупредили о выпадении небольшого количества снега в столице. Местами также прогнозируется метель. В связи с такими погодными условиями возможно образование гололедицы на дорогах.

Температура воздуха в дневное время будет держаться в пределах −5...−3 градусов. В ночь на 9 марта уличные термометры покажут около −14...−16 градусов. В Московской области тем временем температура окажется у показателей в −3...−8 градусов.

Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут возрасти до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, когда в Центральный федеральный округ вернется теплая погода. По словам синоптика, изменение температурных показателей будет крайне заметным. При этом в восточных регионах потепление окажется более плавным.