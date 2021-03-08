Отец размозжил голову пятилетнему сыну в Москве

Москва, 8 марта. Отец взял на выходные сына у бывшей жены и убил мальчика, нападение произошло в подъезде многоквартирного дома по Пролетарскому проспекту в Москве.

Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Соседи вызвали скорую помощь и полицию, но спасти ребенка медики не смогли.

Что стало причиной зверского нападения пока не известно, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее источник ФАН в экстренных службах сообщил, что тела четырех человек, женщины и троих детей, обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулево. По подозрению в жестокой расправе полиция задержала сына убитой пенсионерки. Детям он приходился родным дядей.