Москва сняла обязательный режим самоизоляции для пожилых

Москва, 8 марта. Режим самоизоляции для пожилых москвичей перестал быть обязательным.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сегодня в Москве обстановка с коронавирусом постепенно улучшается. Уровень заболеваемости снижается каждую неделю. Число ежедневных случаев заражения уменьшилось в пять раз по сравнению с пиками конца 2020 года.

Теперь самоизоляция для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, носит только рекомендательный характер. Их транспортные карты заработали с понедельника.

Однако мэр отметил, что около 700-800 москвичей по-прежнему попадают в больницы c тяжелой формой COVID-19. Таким образом, пожилым жителям столицы советуют не терять бдительность и быть осторожными.

Недавно ФАН сообщал, что в Москве женщины прививаются от COVID-19 чаще, чем мужчины. Столичный департамент здравоохранения также напомнил москвичам, что на базе городских поликлиник каждый день работает 100 прививочных пунктов.