Бастрыкин лично проконтролирует расследование убийства четырех человек в Подмосковье

Москва, 7 марта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил под личный контроль расследование дела по факту убийства четырех человек в подмосковном городе Ликино-Дулево.

Накануне СКР сообщил, что тела 45-летней женщины и трех ее детей (одному восемь лет, двум другим — два года) с множественными колото-резанными ранами. Сейчас на месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах инцидента.