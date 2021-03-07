Самую маленькую утку из Красной книги Москвы нашли в парке «Кузьминки-Люблино»

Москва, 7 марта. Самую маленькую утку среди московских птиц в музее заповеднике «Кузьминки-Люблино» нашли сотрудники Мосприроды, сообщили на официальном портале городской мэрии.

Обнаруженная специалистами утка принадлежит виду чирков-свистунков Anas crecca. Как говорится в сообщении на сайте правительства, эти животные занесены в Красную книгу Москвы.

Утку было нелегко обнаружить, так как этот вид очень похож на крякву, говорится на сайте мэра столицы. В отличие от крякв, чирки-свистунки могут бесшумно и быстро летать.

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