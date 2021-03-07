Трупы бабушки и троих внуков обнаружили в подмосковном Ликино-Дулево

Москва, 7 марта. Тела четырех человек, женщины и троих детей, обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулево, сообщил источник ФАН в экстренных службах города.

По предварительной версии, девочке было восемь лет, двум мальчикам-близнецам — два года. По подозрению в жестокой расправе полиция задержала сына убитой пенсионерки. Детям он приходился родным дядей.

Ранее настоящую бойню устроил 16-летний подросток в поселке Октябрьский Пермского края. Мальчик зарубил топором свою семью — мать, отца и 12-летнюю сестру. В настоящее время он арестован по решению суда. По его словам, он расправился с родными из-за бытового конфликта.