Собянин рассказал о строительстве новых хордовых магистралей в Москве

Москва, 7 марта. Строительство новых хордовых магистралей планируют завершить в Москве к 2023 году. Мэр столицы Сергей Собянин назвал это крупнейшим транспортным проектом города.

Глава Москвы часто рассказывает об отдельных участках дороги, так как новые развязки могут значительно сократить время пути для миллионов жителей столицы. Кроме того, удастся разгрузить движение в центре городе и связать между собой соседние районы.

Специалисты уже завершили строительство 75 км дорог на Северо-Восточной хорде, а также 56 эстакад и 13 пешеходных переходов. Шесть из восьми участков уже полностью готовы. Движение здесь планируют открыть через год. На данный момент идет активное строительство Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе.

«Город получит, по сути, новую дорожную сеть протяженностью 133 километра», — подчеркнул Собянин.

Ранее ФАН сообщал, что мэр столицы проверил строительные работы на участке Калининско-Солнцевской линии метрополитена. На данный момент готовность объекта достигает 15%.