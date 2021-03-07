Московских школьников ждет развлекательная программа в честь Масленицы

Москва, 7 марта. Праздничную программу для детей во время празднования Масленицы подготовили власти Москвы. О том, какие развлечения будут доступны для школьников, рассказали в городской мэрии.

Столичные парки, библиотеки, культурные центры и музеи анонсировали широкоформатную программу для детей на следующую неделю к празднованию Масленицы. Юным москвичам представится возможность научиться шить куклы, узнать о традициях праздника и многое другое.

Онлайн-урок «Масленица-краса» состоится в библиотеке №171 в понедельник, говорится на сайте столичной мэрии. 9 марта детей приглашают в культурный центр «Лидер» на кинопоказ и лекторий. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.

Варенье и жирные начинки в блинах можно заменить свежими ягодами, фруктами, а также сметаной с низким процентом жирности. Об этом ранее рассказала диетолог Антонина Стародубова.