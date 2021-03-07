Ангар сгорел на северо-западе Москвы

Москва, 7 марта. Пожар произошел в ангаре, расположенном на улице Зорге в столице, передает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили возгорание внутри строения, которое находится на реконструкции. Информации о погибших или пострадавших не поступало. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще один пожар из-за взрыва самогонного аппарата произошел в Екатеринбурге, сообщало агентство URA.RU. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами 25% тела.