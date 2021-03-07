Женщина-инвалид погибла при пожаре в подмосковном Пушкине

Москва, 7 марта. Пожилая одинокая женщина-инвалид отравилась насмерть угарным газом при пожаре в своей квартире в подмосковном Пушкине.

Трагедия произошла в доме на улице Рабочая. Погибшей пенсионерке было 79 лет. Галина З. могла передвигаться только в инвалидной коляске. Она жила на первом этаже, много курила. Возможно, именно неосторожное обращение с огнем и стало причиной возгорания, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. Тело хозяйки без признаков жизни было обнаружено во время тушения. Из-за сильного задымления пострадали еще три человека — 34-летняя Анастасия П. и две девочки 4 лет и 9 месяцев, которые надышались дымом в своей квартире на третьем этаже. Женщину и детей доставили в больницу.