В Москве женщины чаще делают прививку от COVID-19, чем мужчины

Москва, 7 марта. Женщины в Москве чаще мужчин идут на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Масштабная вакцинация стартовала 5 декабря 2020 года. Количество женщин и мужчин, которые получили прививку от коронавируса, почти поделилось поровну. Мужская часть получивших вакцину от COVID-19 составляет 48%, а женская — 52%.

Департамент также напомнил москвичам о том, что на базе городских поликлиник каждый день работает 100 прививочных пунктов. Вакцинацию осуществляют выездные бригады, которых принимают в ГУМе, ВДНХ, в офисе «Мои документы» и некоторых торговых центрах. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Российскую вакцину «Спутник V» высоко оценил главный инфекционист и советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи. По его словам, она показала хорошую эффективность, в отличие от других аналогов.