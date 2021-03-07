Пропавший в Москве художник Сергей Аверьянов вернулся домой

Москва, 7 марта. Художник Сергей Аверьянов, об исчезновении которого сообщила его супруга, вернулся домой. С ним все в порядке, однако где он пропадал, мужчина не сообщил, рассказал источник ФАН.

Как сообщалось ранее, Аверьянов поссорился с женой 6 марта днем, после этого он ушел из квартиры, перестал отвечать на телефон. Причиной скандала стал алкоголь, который иногда употребляет художник. Родственники также не могли до него дозвониться. Из-за этого супруга обратилась за помощью к правоохранителям.

Аверьянов является членом Московского союза художников, создает мозаики из плитки и смальты из натурального камня. Его работы проданы в частные коллекции нескольких зарубежных стран.