Полицейские провели посвященный 8 Марта флешмоб в московском метро

Москва, 7 марта. Сотрудники полиции организовали флешмоб на станции «Курская» в московском метро. В преддверии 8 Марта женщинам подарили цветы и исполнили песни.

Оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Москве организовал флешмоб накануне Международного женского дня. Акция стартовала под звуки духовых музыкальных инструментов на станции метро «Курская». В центре помещения установили украшение в виде колонны-цветка.

Курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя прибыли в зал с букетами тюльпанов и вручили их москвичкам с пожеланиями улыбок и хорошего настроения. Об этом рассказали в пресс-центре МВД РФ.

До этого военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили ветеранов ВОВ с 8 Марта. Мужчины посетили 97-летнюю Нину Дешковец и 100-летнюю Любовь Егорову.