СК возбудил дело по факту кражи 157 млн из ячеек московского банка

Москва, 7 марта. Правоохранители начали расследование кражи 157 млн рублей из ячеек Международного коммерческого инвестиционного банка «Россита-банк».

Сотрудники СК приняли решение о возбуждении уголовного дела по результатам доследственной проверки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В ходе нее был установлен факт кражи 157 млн рублей у трех клиентов столичного банка, а также у его президента Алексея Мишарина.

У главы организации неизвестные похитили 1 млн долларов, у потерпевших предпринимателей — от 3,5 млн рублей до 750 тыс. долларов. Украденные деньги хранились в ячейках банка. Кража средств произошла в период с 1 февраля по 6 марта.

В Саранске суд приговорил к двум годам условно работницу местного банка, сообщал ФАН. Женщину признали виновной в мошенничестве и краже денег со счетов клиентов.