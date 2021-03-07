Эксперты Гидрометцентра рассказали, когда в Москве закончится снегопад

Москва, 7 марта. Жители столичного региона столкнулись с сильным снегопадами и ветром. Синоптики считают, что такая погода продержится недолго.

Снегопады и сильный ветер закончатся в Москве к утру понедельника, 8 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики уточняют, что количество осадков в Москве приближается к рекордному для 7 марта значению. Всего за сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Снег продолжит выпадать до утра следующего дня.

«Сильный снег прекращается к утру 8 марта. Небольшой снежок будет, но он будет приятным», — уточнил Вильфанд.

Ветер в столице также немного утихнет. Скорость его порывов снизится до 15 м/с вместо 20 м/с.

Сообщается, что городские коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий снегопада. Очистка столичных дорог и крыш проводится с 9 утра.

Ранее синоптики предупреждали россиян об ухудшении погоды в европейской части России. Ожидается выпадение большого количества снега, образование снежных заносов и метели.