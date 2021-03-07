Мужчина вонзил нож в сердце своему знакомому в Москве

Москва, 7 марта. Тело мужчины было обнаружено в московской квартире после пьяной драки и поножовщины, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Конфликт, который завершился поножовщиной, произошел в одной из квартир на улице Литвина Седого. Между мужчинами завязался спор, и в разгар всех разбирательств один из его участников вонзил оппоненту нож в грудь. От полученной травмы 49-летний мужчина скончался на месте. По предварительным данным, оба участника ссоры были пьяны.

Подозреваемого в гибели москвича уже задержали. По словам нападавшего, он был пьян и ничего из того дня якобы не запомнил. На месте происшествия правоохранители проводят проверку по факту случившегося, все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.