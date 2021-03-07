Собянин: ситуация с пандемией в столице улучшается каждую неделю

Москва, 7 марта. Поэтапное улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией наблюдается в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ситуация с пандемией в Москве улучшается с каждой новой неделей, заявил градоначальник. Уровень заболеваемости коронавирусом постепенно снижается.

«Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19», — поделился Собянин в своем блоге.

Число госпитализаций в городе также снизилось в два-три раза, добавил мэр. Несмотря на улучшение ситуации, Собянин призвал горожан из группы риска к осторожности.

Столичные власти ведут подготовку к возобновлению фестивалей, однако окончательное решение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.