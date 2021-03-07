Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

Москва, 7 марта. Движение перекрыто сразу по нескольким полосам на внешней стороне МКАД из-за массового ДТП с 11 автомобилями, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Городские службы работают на месте аварии. Движение парализовано по левой и двум средним полосам, образовалась пробка. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Сразу 16 автомобилей столкнулись под Петербургом, сообщал телеканал «360». Авария привела к образованию многокилометровой пробки. Информации о пострадавших не поступало.