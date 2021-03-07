Москвичей порадуют новой виртуальной экскурсией в преддверии 8 Марта

Москва, 7 марта. Москвичам на виртуальной экскурсии расскажут о жизни выдающихся жительниц Москвы. Интернет-проект «Прогулки со Львом-хранителем» подготовил департамент культурного наследия.

Прогулочный маршрут рассчитан на полтора часа, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии. Благодаря виртуальному экскурсоводу гости и жители Москвы узнают об усадьбе Маргариты Морозовой, доме, в котором жила Марина Цветаева, и о многом другом.

Прогулочный маршрут будет представлен в Telegram-канале проекта. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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