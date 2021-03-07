Пасмурная и снежная погода придет в Москву 8 марта

Москва, 7 марта. Столицу ожидает ухудшение погодных условий со снегопадом, который должен ослабнуть к 8 Марта. В целом праздник отметится пасмурной погодой с осадками.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде, которая ожидает столицу в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды со снегопадами и перепадами давления.

В воскресенье, 7 марта, жители Москвы могут ощутить резкое снижение атмосферного давления. Водителям стоит быть внимательнее: ожидается ухудшение видимости.

«Во-первых, мощный снегопад с метелями и ухудшением видимости. Во-вторых, штормовой ветер. И в-третьих, барическое дно, обрушение показаний барометров с нынешней нормы в 747 мм ртутного столба до 729 мм ртутного столба», — объяснил Тишковец.

Специалист отмечает, что давление упадет на 18 пунктов за сутки. Это может привести к головной боли, в том числе у людей, не являющихся метеозависимыми.

Интенсивность выпадения снега снизится к 8 Марта. Днем столбики термометров опустятся до −8 градусов, ожидается снижение скорости ветра до 5–10 метров в секунду. Небо над столицей затянется облаками. Ночью возможно похолодание до −18 градусов. Синоптики уточняют, что изменения погодных условий связаны с тем, что Москва окажется в тылу циклона.

К 9 марта похолодание вновь усилится. Ночью столбики термометров могут опуститься до −21 градуса, днем — до −13 градусов.

Ранее сообщалось, что ухудшение погоды затронет большинство регионов европейской части России. Возможны сильные метели, снегопады и снежные заносы.