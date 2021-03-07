Участник массовой аварии на Садовом кольце устроил драку на месте происшествия

Москва, 7 марта. По меньшей мере три автомобиля столкнулись на Садовом кольце. После аварии за медицинской помощью обратились четыре человека. Сейчас на месте работают врачи и полиция.

Информацию об этом ФАН подтвердили в МВД Москвы. Массовое ДТП произошло в районе Смоленского бульвара. Причина и обстоятельства инцидента выясняются. В настоящее время движение по трассе затруднено: заблокированы четыре полосы внешней стороны кольца, из-за чего машины вынуждены проезжать по одной.

В Сети публикуются видео с места происшествия. На одном из них запечатлена драка участников массового столкновения. Изначально фигурант ДТП устроил словесную перепалку, однако вскоре она переросла в потасовку.

Ранее порядка 16 машин столкнулись на федеральной трассе А-121 «Сортвала» в Ленинградской области. Очевидцы рассказали о трех авариях: после заезда с Мурманского шоссе, а также проспектов Косыгина и Шафировского.