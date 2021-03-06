Житель Подмосковья до смерти забил приятеля из-за спора

Москва, 6 марта. Проживающий в подмосковном городе Воскресенске мужчина нанес своему знакомому примерно 30 ударов в область головы и туловища. Теперь агрессору «светит» тюрьма.

Конфликт между местными жителями произошел на лестничной площадке дома, расположенного на улице Пушкина. Пострадавший от рук приятеля москвич от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть». На допросе 31-летний фигурант дал признательные показания, а суд уже избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ареста.

ФАН сообщал, что СК возбудил дело после избиения 81-летней жительницы Бердска.