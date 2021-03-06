СК проверит факт мошенничества в отношении лауреата Госпремии РФ

Москва, 6 марта. Следователи проверят информацию об обманутых пожилых петербуржцах. Жертвами аферистов, по предварительным данным, стали блокадник и композитор.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений в СМИ о мошенничестве в отношении пенсионеров в Петербурге.

Так, по данным журналистов, одна из юридических фирм помогла композитору, лауреату Государственной премии Российской Федерации Леониду Любовскому «оформить льготы», за что он заплатил более 100 тыс. рублей.

Еще одной жертвой аферистов стал житель блокадного Ленинграда. Мошенники предложили пожилому мужчине оформить льготу на земельный участок за 170 тыс. рублей.

Как выяснилось позже, таких льгот не существует.

Бороться с телефонными мошенниками придумали в Минцифры, сообщал ранее телеканал «360». В ведомстве нашли способ лишить аферистов возможности подменивать номера.