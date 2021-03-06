Новые места для платной парковки появятся в Москве с 5 апреля

Москва, 6 марта. Сразу в нескольких районах столицы России с 5 апреля начнут действовать новые места платной парковки, заявляют в местном дептрансе.

Жители и гости Москвы получат возможность припарковать автомобили на платных стоянках в районах Басманный, Пресненский, Бутырский, Лефортово, Чертаново Южное, Фили-Давыдково и других. Также для местных горожан будут организованы места «Только для резидентов».

«С 5 апреля на тех улицах, где сложно запарковаться из-за приезжающих в ваш район автомобилей, вводятся места «Только для резидентов» и новые места платной парковки», — сказано в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

К апрелю на 193 участках улиц Москвы вырастет стоимость парковки. В дептрансе также заметили, что в некоторых местах прайс уменьшится. Цена зависит от того, занята ли платная стоянка на 90% все время, рассказали сотрудники департамента в Telegram.