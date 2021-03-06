Москвичам предложили варианты отдыха на 8 Марта

Москва, 6 марта. Различные экскурсии, концерты, квесты и мастер-классы пройдут в российской столице по случаю празднования 8 Марта.

Около 500 волонтеров будут раздавать москвичкам тюльпаны на улицах города, а также в парках и скверах в рамках акции «Вам, любимые». Кроме того, москвичей приглашают совершить прогулку по специально организованному праздничному маршруту на ВДНХ. Там же пройдут и мастер-классы, концерты и экскурсии.

Кроме того, 8 марта в Московском зоопарке пройдет «кошачий квест», а в Парке Горького все желающие смогут собственноручно сделать уникальные открытки и подарить их близким.

Галерея «А3» проведет лекцию об истории праздника. В Музее А. Н. Скрябина и в музее-заповеднике «Царицыно» пройдут классические музыкальные концерты, а в «Есенин-центре» состоится спектакль-вечеринка «У белой воды».

Также в честь 8 Марта в кинотеатрах сети «Москино», «Вымпел», «Звезда» и «Факел» будет организован показ фильмов об известных женщинах. Также жители и гости столицы смогут увидеть картины, снятые женщинами-режиссерами.

Кроме того, цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршрут по Москве к Международному женскому дню. Кроме того, сервис предлагает пользователям отгадать авторов цитат о путешествиях.