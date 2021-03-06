Трое подозреваемых в заказном убийстве задержаны в Подмосковье

Москва, 6 марта. Следствие выяснило, что возможным заказчиком преступления может быть тесть жертвы. Троих мужчин обвиняют в похищении и убийстве.

Полиция арестовала троих мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве 43-летнего жителя столицы. Следствие установило, что днем 4 марта четверо неизвестных силой и при помощи электрошокера посадили москвича в машину и увезли в подмосковный Красногорск. Там с ним и расправились, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека». По данным следствия, заказчиком похищения и убийства оказался бывший тесть жертвы. Расследование продолжается, правоохранители разыскивают возможных соучастников.

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