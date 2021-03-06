Московский пенсионер топором убил сожителя дочери и покончил с собой

Москва, 6 марта. Пожилой мужчина напал с топором на свою дочь и ее сожителя. Молодой человек скончался на месте, девушка доставлена в больницу с многочисленными ранами.

Мужчина в момент происшествия был в невменяемом состоянии, он страдал хроническими психологическими расстройствами. Поздно ночью в квартире на юго-западе Москвы он с топором набросился на свою дочь и ее молодого человека. Юноша умер на месте, девушка получила многочисленные рубленые раны. Сейчас врачи ведут борьбу за ее жизнь.

Позже в больницу был доставлен и сам виновник кровавой резни, но врачи не смогли его спасти. По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщают в СК.

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