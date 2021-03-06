Москвичей предупредили о «барическом дне» в воскресенье

Москва, 6 марта. Резкие скачки атмосферного давления прогнозируются в ближайшие несколько дней в Москве.

Резкое снижение атмосферного давления ожидается в столице России в это воскресенье. Такую информацию предоставили в центре погоды «Фобос».

Согласно прогнозам синоптиков, 7 марта атмосферное давление опустится ниже 730 мм. Такое явление носит название «барическое дно».

«Разорвет голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям», – цитирует синоптиков РИА Новости.

Не так давно москвичей предупредили о наступлении погоды с «мужским характером» на период праздников. В столице ожидается резкое похолодание и кратковременные осадки в виде снега.