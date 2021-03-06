Сын бизнесмена предстанет перед судом в Подмосковье за смертельное ДТП на Cadillac

Москва, 6 марта. Молодой человек, сбивший насмерть двух пешеходов в Подмосковье, в скором времени получит приговор — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В отношении сына бизнесмена Сергея Калиберды Виталия, который, находясь за рулем иномарки Cadillac, насмерть сбил двух пешеходов в Подмосковье, было возбуждено уголовное дело. Наро-Фоминский городской суд Московской области рассмотрит дело по существу.

По данным следствия, 27-летнему фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

Добавим, авария произошла 6 ноября прошлого года в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова. Молодой человек проигнорировал установленные правила дорожного движения и сбил молодую пару, которая переходила дорогу. От полученных травм 19-летняя девушка и 22-летний молодой человек скончались на месте.

Еще одно ДТП произошло в Пензенской области. Там в результате лобового столкновения машин погибли два человека, сообщил ФАН.