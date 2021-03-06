Власти Москвы отчитались о ходе строительства станции МЦД-2 «Марьина Роща»

Москва, 6 марта. Открытие станции МЦД-2 «Марьина Роща» запланировано на 2022 год, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство объекта началось в 2020 году, в настоящее время готовность остановочного пункта составляет 15%. На первом этапе строительства возводится пассажирская платформа с навесом на всю длину и крытый надземный переход, сообщил Бочкарев. Планируется создание транспортно-пересадочного узла: метро — железнодорожный транспорт — наземный.

Станция «Марьина Роща» расположена между станциями «Рижская» и «Дмитровская» Рижского направления Московской железной дороги. Московские центральные диаметры — это совместный проект правительства Москвы и Российских железных дорог, напомнил Бочкарев.

К концу 2021 года планируется открыть несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Это станции «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевская», сообщил заммэра. Продолжается оснащение станций инженерными коммуникациями, в ближайшее время планируется приступить к отделочным работам.