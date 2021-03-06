Московские медики второй день подряд фиксируют менее 2 тысяч случаев COVID-19

Москва, 6 марта. Вторые сутки подряд в столице Российской Федерации регистрируется менее двух тысяч пациентов с COVID-19. На это указывает статистика оперштаба.

Московские врачи за минувшие сутки подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» у 1820 человек. Накануне заболевание выявили у 1757 пациентов. Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки, за все время борьбы с пандемией COVID-19 в столице России зафиксирован 988 861 случай заражения.

За последние сутки коронавирус был выявлен у 11 022 человек из 85 регионов РФ. Согласно статистике, в Санкт-Петербурге заразились еще 975 человек, а в Московской области — 746. Актуальные данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.